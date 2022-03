Ex-Bürgermeister ist jetzt Flüchtlingskoordinator

Im Jahr 2002 mussten die Bewohner des Kremstals im Bezirk Krems durch das Hochwasser selbst erleben, was es bedeutet, in Not zu geraten. Umso größer war ihre Unterstützung für Flüchtlinge aus der Ukraine. Unter der Leitung von Karl Steger, Ex-Ortschef in Senftenberg, geht die Hilfsaktion jetzt in die nächste Runde.