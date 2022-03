Kremstal zeigt Herz für Menschen in der Ukraine

Organisiert vom Kulturdenkmalverein Imbach, den örtlichen Feuerwehren und weiteren Vereinen der Region waren insgesamt mehr als 50 freiwillige Helfer an mehreren Tagen im Einsatz. Rund 20 Tonnen Hilfsgüter aller Art wurden so zusammengetragen. Sie werden bald in die Ukraine gebracht und sollen den notleidenden Kriegsopfern zugutekommen. „Wer rasch hilft, hilft doppelt. Danke an alle helfenden Hände“, heißt es von den Organisatoren.