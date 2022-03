Rettung dank Senftenberger Helden geglückt

Dank vom Bundeskanzler

„Ein Dank an alle, die aus Solidarität die Menschen aus der Ukraine mit Sach- und Geldspenden unterstützen. Die Hilfsbereitschaft für Menschen in NÖ ist riesengroß. Als Bundeskanzler macht mich das stolz. Und gerade der Zusammenhalt im Kremstal ist beispielgebend in diesen herausfordernden Zeiten“, dankt Bundeskanzler Karl Nehammer Freisleben und Leopold stellvertretend für das große Engagement in ganz Österreich.