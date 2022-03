Nächste Runde für Digitalkonferenz Darwin‘s Circle

Side-Event „Tech for a green World“

Ein besonderer Fokus soll in diesem Jahr auf dem Thema Nachhaltigkeit liegen: Bereits am Vortag der „Darwin’s Circle“-Konferenz wird unter dem Titel „Tech for a green World“ ein Side-Event stattfinden, bei dem Vertreter von Huawei, Microsoft, Ecosia und dem Nationalpark Neusiedler See sprechen werden, wo mithilfe von Huawei-Technologie derzeit ein Biodiversitäts-Forschungsprojekt läuft.