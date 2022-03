„Viele ungeübte Rodler bremsen einfach zu spät“

Mit einem weiteren Unfall am Dienstag kommt die Rodelbahn im Skigebiet von Sölden in Tirol wieder in die Schlagzeilen. Zwischen 40 und 50 Mal ereigneten sich laut Polizei dort im Winter 2021/2022 Unglücke mit Verletzten. Die Experten sind sicher, dass die Schuld für diese Häufung bei den vielfach ungeübten Rodlern liegt.