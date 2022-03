LIVE ab 11.30 Uhr: Herren-Super-G in Courchevel

Mayer rutschte in der Abfahrt nach Tagesrang zwölf im Disziplinweltcup von drei auf fünf ab. „Wir haben vor der Saison gewusst, es sind fünf, sechs Leute auf einem Niveau. Beat und Kilde waren von den Siegen her noch um einiges konstanter. Aber der Kampf die ganze Zeit war super. Gratulation an alle, die so gut mitgefahren sind.“ Habe man vor der Saison Odermatt noch nicht dazugezählt, so habe dieser richtig guten Sport gezeigt. „Auch in anderen Disziplinen, er ist ein verdienter Gesamtweltcupsieger und Riesentorlaufsieger. Und in der Abfahrt wird er in den nächsten Jahren auf jeden Fall ganz gefährlich werden.“