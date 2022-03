LIVE ab 10 Uhr: Abfahrt der Herren in Courchevel

Der 29-jährige Kilde konzentrierte sich nach dem Gewinn von Super-G-Kristall in Kvitfjell ganz auf die noch offenen Kugelentscheidung in der Abfahrt. Das sei ihm wichtiger, als nochmals alles Mögliche zu versuchen, um Marco Odermatt den Gesamtweltcup vielleicht noch abzujagen, hatte der Norweger bei seinen Heimrennen gesagt. Dafür hätte er die Riesentorläufe in Kranjska Gora bestreiten müssen, Rennen in dieser Disziplin hat er nach dem Kreuzbandriss im Jänner 2021 aber noch nicht wieder ins Programm genommen. So sicherte sich der Schweizer Odermatt in Slowenien vorzeitig das große Kristall.