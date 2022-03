Trotz Schrecksekunde: Kilde holt die Abfahrtskugel

Schreckmoment für Aleksander Aamodt Kilde! Als Führender der Abfahrts-Weltcups ging der Norweger am Mittwoch in Courchevel ins Rennen, doch dann dieser weite Sprung mit einer unsanften Landung. Sie kostete dem Speed-Star am Ende viel Nerven, denn nun musste er um die kleine Kristallkugel zittern. Am Ende reichte es dank eines vierten Platzes und 13 Punkten Vorsprungs trotzdem zu seiner ersten Abfahrtskugel!