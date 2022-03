CAS bestätigt Ausschluss russischer Fußballklubs

Ziel des Einspruchs ist die Wiedereingliederung aller Männer- und Frauenteams in die Turniere sowie Schadenersatz, hatte der russische Verband mitgeteilt. Er mahnte eine rasche Entscheidung ein, rechtzeitig vor den nächsten geplanten Partien. Am 24. März sollte Russland gegen Polen im Play-off-Halbfinale zur WM in Katar spielen. Die Polen erhielten vorerst ein Freilos, sie treffen laut derzeitigem Stand im Play-off-Finale auf den Sieger aus Schweden gegen Tschechien.