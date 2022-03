Streit auf Flugplatz: Pilot nun selbst angeklagt!

Die Union-Sportfliegergruppe Ybbs mit Standort am Flugplatz St. Georgen am Ybbsfelde im niederösterreichischen Bezirk Amstetten schlägt sich nach schweren Vorwürfen noch immer mit einem Ex-Vereinsmitglied und Fluglehrer herum. Am Mittwoch soll am Landesgericht St. Pölten der Schlussakt folgen: Der Pilot muss sich nun wegen Nötigung verantworten.