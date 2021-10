Streit auf Flugplatz: Belästigung, Mobbing und Co.

In der Union-Sportfliegergruppe Ybbs mit Standort am Flugplatz St. Georgen am Ybbsfelde in Niederösterreich braut sich was zusammen. Nach der Anzeige eines ehemaligen Mitglieds bei der Austro Control wurde sogar der Schulbetrieb für einige Tage eingestellt. Es soll um Mobbing, sexuelle Belästigung und Nötigung gehen.