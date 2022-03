Corona fesselte 15.000 Kranke an die Spitalsbetten

„Unser größtmöglicher Dank gilt daher all den Mitarbeitern in unseren Kliniken, die seit zwei Jahren tagtäglich ihr Bestes geben!“, schickt der für die Spitäler zuständige Landesvize Stephan Pernkopf voraus. Auch Pernkopf weiß aber, dass die Arbeit in den Krankenhäusern während der nächsten Wochen eher mehr als weniger wird. Aufgrund der anhaltend hohen Infektionszahlen werden sich die Stationen in den Krankenhäusern weiter mit Corona-Patienten füllen. Alleine gestern wurden landesweit 7516 neue Fälle gemeldet.