Deutschland:  Höchststand bei 7-Tage-Inzidenz

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Dienst bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz für Deutschland erneut einen Höchstwert gemeldet. Das RKI gab den Wert der Covid-19-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche Dienstagfrüh mit 1585,4 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten binnen eines Tages 198.888 Corona-Neuinfektionen - gegenüber der Vorwoche ein Anstieg um 27 Prozent!