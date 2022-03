US-Polizist muss wegen Hundetötung ins Gefängnis

Eine Autopsie des Tieres ergab schließlich, dass es aus nächster Nähe mit einem Gewehr erschossen wurde, was nicht mit der Version des Mannes übereinstimmte. Die Ermittler fanden zudem Blutspuren in der Küche, die zuvor entfernt worden waren. Der Mann war daraufhin von seinem Posten als Polizist in Richmond suspendiert worden. Das Motiv des Mannes ist nicht bekannt.