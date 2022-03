Oper „Rigoletto“: Von Liebe & Intrige

Niemand, der Opern liebt, kommt an „Rigoletto“ vorbei! Entsprechend oft zieht der Verdi-Klassiker sein Publikum in Bann. Für das Stadttheater Klagenfurt setzt Robert Schuster den tragischen Stoff um den missgebildeten Hofnarren, seine Tochter Gilda und die verhängnisvollen Pfade von Liebe und Intrige in Szene.