Herzogin Kate verzauberte beim Gottesdienst alle

„Mein Leben immer dem Dienst gewidmet“

Das 70-jährige Thronjubiläum der Queen spielte in diesem Jahr auch in dem Gottesdienst eine wichtige Rolle, Elizabeth hatte 1952 den Thron bestiegen. In ihrer Botschaft nahm die Monarchin erneut Bezug auf ihr Versprechen, ihrem Volk bis zu ihrem Lebensende als Königin zu dienen. „In diesem Jahr meines Platinjubiläums hat es mir Freude gemacht, mein Versprechen aus dem Jahr 1947 zu erneuern, dass mein Leben für immer dem Dienst gewidmet sein wird“, schrieb sie. Die damalige Prinzessin hatte in einer Ansprache gesagt: „Ich erkläre, dass mein ganzes Leben, mag es kurz oder lang sein, dem Dienen gewidmet sein soll.“