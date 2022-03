In der Welser Innenstadt steht kein Shop mehr leer

70 Neueröffnungen im Vorjahr

Der Trend scheint sich heuer fortzusetzen. Im Jänner sperrte ein Delikatessengeschäft auf. Weiters werden auch noch zwei Süßwarenanbieter sowie eine Bäckerei in Wels die Pforten öffnen. „Die Nachfrage ist groß. Das liegt auch daran, dass die Leute merken, dass sich in der Innenstadt wieder viel tut. Auch die Belebung der Gastro-Zone am Stadtplatz kommt gut an“, so Rabl.