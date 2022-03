„Plötzlich zückte er im Rettungswagen ein Messer!“

„Wir waren in Innsbruck im Rahmen eines Stadttransportes in die Klinik unterwegs, als in der Amraser-See-Straße plötzlich ein Auto aus einer Seitenstraße herausschoss“, erinnert sich der Zillertaler (30). Knauer vermutete einen Unfall und fuhr zurück. „Da lief ein Mann auf unseren Wagen zu, riss die Beifahrertür auf, setzte sich in das Auto und erklärte, dass er in Gefahr sei“, schildert Knauer.