Am Weg ins Spital: Blitzgeburt in Rettungswagen

Nachdem die beiden Sanitäter in Abtenau bei der werdenden Mutter angekommen waren, sah es so aus, als hätten sie noch genug Zeit, um ins Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach zu fahren. Als dann plötzlich während der Fahrt die Fruchtblase jedoch platzte, ließ der kleine Tobias nicht mehr lange auf sich warten. „Der Blasensprung passierte dann während der Fahrt, und als ich nachgeschaut habe, konnte ich schon das Köpfchen ertasten. Wir haben also sofort einen Notarzt angefordert“, erzählt Sonja Galler.