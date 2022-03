Holocaust verharmlost: „Hab nur nachgeplappert“

Die kinderlose Angeklagte (49) schluchzt, weint und bricht im Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes immer wieder in Tränen aus. Sie hört, wie Staatsanwalt Marcus Neher das Verbotsgesetz, im speziellen Paragraf 3H, erläutert. Wie er betont, dass „ein Verharmlosen des Holocaust“ für eine Bestrafung bereits reicht. Und, was für eine Bedeutung Mauthausen hat: „Es ist das Erinnerungssymbol, das uns mahnen soll.“ Ausgerechnet über das einstige Konzentrationslager, das größte damals in Österreich, hat die Angeklagte in einer Sendung des Radio Salzburgs geredet: In Mauthausen sei alles verkehrt, alles manipuliert, wie auch der ganze Geschichtsunterricht. Thema an jenem 5. Oktober war eigentlich die politische Debatte um die Umbenennung von NS-belasteten Straßennamen in Salzburg.