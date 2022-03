China will von Russlands Hilfsgesuch nichts wissen

Zuvor hatten die „Financial Times“ und die „Washington Post“ US-Beamte mit der Aussage zitiert, Russland habe China seit seinem Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar um militärische Ausrüstung gebeten. Die Berichte dazu kamen einen Tag vor einem geplanten Treffen von US-Präsident Joe Bidens Nationalem Sicherheitsberater, Jake Sullivan, mit dem obersten chinesischen Außenpolitiker, Yang Jiechi, am Montag in Rom.