China und Russland: Mehr als nur Nachbarländer

Doch auch das „Reich der Mitte“ verfolgt Interessen, die jenen Russlands mit der Ukraine nicht unähnlich sind: mit Tibet, Hongkong, Taiwan und Xinjiang gibt es gleich vier Territorien, auf die China Ansprüche erhebt. Der russische Einmarsch zeigt vor, mit welchen Konsequenzen China rechnen könnte, sollte das Land ebenso die militärische Option wählen. Aber was will China wirklich? Wie sind die chinesischen Beziehungen zur Ukraine? Setzt Putin Peking unter Druck? Wir haben für Sie recherchiert und die Informationen in einem Video zusammen gefasst.