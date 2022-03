YouTube sperrt Clips, die Putins Invasion leugnen

„Im Einklang damit sperren wir ab sofort auch YouTube-Kanäle, die mit russischen staatlich finanzierten Medien in Verbindung stehen - und zwar weltweit.“ In den staatlichen russischen Medien wird die Invasion in der Regel als friedenserhaltende oder befreiende „Spezial-Operation“ bezeichnet. Außerdem wird immer wieder behauptet, dass Kriegsopfer in Wahrheit nur Krisenakteure seien. Diese Propaganda werde nun von YouTube verbannt, teilte das Unternehmen mit. YouTube wird in Russland intensiv genutzt, während Facebook dort nur eine untergeordnete Rolle spielt.