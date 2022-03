Leichenhallen in Belarus voll mit Moskaus Soldaten

Friedhof in Weißrussland wurde abgesperrt und bewacht

In der Stadt seien außerdem russische Züge gesehen worden, auf die die Leichen von Soldaten verladen wurden. „Es gab unglaublich viele Leichen“, erklärte ein geschockter Einwohner dem Sender. Als andere Zeugen die Szenen mit dem Handy filmten, hätte sie das Militär dazu gezwungen, die Aufnahmen zu löschen. Der Informant erklärte weiter, dass im Dorf Kamenka, das nahe Masyr liegt, ein Friedhof abgesperrt worden war. „Niemand durfte ihn betreten und es wurden Wachen aufgestellt. Wahrscheinlich werden dort die Russen begraben. Zumal sich in der Nähe von Kamenka, in Bokov, ein Flugplatz und ein Militärstützpunkt der Russen befindet“, so der Zeuge.