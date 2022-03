Entsorgte Asche führte zu Waldbrand

Dass die aktuell vorherrschende Trockenheit brandgefährlich werden kann, zeigte sich am Sonntag in Pirching am Traubenberg (Bezirk Südoststeiermark): Nachdem ein 80-Jähriger Asche aus einem Kohleofen am Waldrand nahe seines Hauses entsorgt haben dürfte, brach ein Waldbrand aus. Die Feuerwehr konnte schlimmeres verhindern, es kamen zum Glück keine Menschen oder Tiere zu Schaden. Rund 3000 Quadratmeter Wald wurden beschädigt. In Sankt Barbara im Mürztal brannte etwa zeitgleich eine Böschung, nachdem Burschen auf einem nahegelegenen Fußballplatz gezündelt hatten.