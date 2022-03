400 Kilogramm schweres Pferd steigt auf Reiterin

Die 49-jährige Reiterin war erfahren - das fünfjährige Pferd ihr eigenes - und dennoch kam es am Sonntag gegen 16.40 in Kramsach, Ortsteil Voldöpp, Uhr zu einem schweren Reitunfall. Das Pferd wurde von ihrem Ehemann (52) am gepachteten Reitplatz am Halfter geführt. Plötzlich schüttelte sich das Pferd, ein 400 kg schweres sogenanntes Quatar Horse, die 49-Jährige fiel zu Boden und blieb in Bauchlage am Sandplatz liegen.