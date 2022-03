Zwentendorf: Zeitreise ins dunkle AKW-Zeitalter

Am Eingang zum Innersten des AKW Zwentendorf hängen noch Schutzanzüge samt oranger Unterwäsche im 70er-Style, daneben gibt es einfache Duschen. Vor dem Heimgehen hätte sich die Mannschaft fröstelnd die Strahlung auf der Hautoberfläche abgewaschen - denn aus den Duschköpfen kam nur kaltes Wasser. Warmes öffnet die Poren und Radioaktivität wäre so in tiefere Hautschichten eingedrungen. Schnell gelangen wir in Reaktorbereiche, die in Betriebszeiten kein Kerntechniker jemals betreten hätte können, denn die Strahlung wäre viel zu groß gewesen.