Ukraine: 20.000 bei Friedensdemo in Florenz

Rund 20.000 Personen haben sich am Samstagnachmittag an einer Demonstration für den Frieden in Florenz beteiligt. Ein Video mit dem im Jänner verstorbenen EU-Parlamentspräsidenten David Sassoli, der über Europa und den Frieden sprach, und das Geläut von 17 Glocken - eine für jeden Tag des Krieges in der Ukraine -, das aus der Basilika Santa Croce ertönte, eröffneten die Friedensveranstaltung „Cities stand with Ukraine“ auf der Piazza Santa Croce.