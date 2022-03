Kleingärten erleben in der Krise einen Boom

Anfragen in Richtung Selbstversorgung

Bei Christian Stadler aus Hofkirchen im Traunkreis, der seit sieben Jahren die sogenannten Morgentau-Gärten in Linz, Wels, Steyr, Leonding, Traun und Graz anbietet, schaut’s etwas anders aus. Derzeit laufen hier die Buchungen für die mehr als 900 Parzellen, die wieder neu vergeben werden. „Wir verzeichnen um etwa 15 Prozent mehr Anfragen in Richtung Selbstversorgung“, heißt es bei Morgentau. Und jede vierte Anfrage dreht sich um Autarkie - also Unabhängigkeit - oder schlicht ums Rausgehen dürfen. Da spielen auch das Schreckgespenst Blackout und der Krieg in der Ukraine eine Rolle. „Wer in der Pandemiezeit, also vor allem bei Lockdowns, einen Garten hatte, war ein Sieger", sagt eine Miet-Gärtnerin.