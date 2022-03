Uhren und Schmuck bei Brand in Geschäft zerstört

Feueralarm in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck am Samstagmorgen! In einem Juwelier-Geschäft war es zu einem Brand gekommen. Die sicherheitstechnische Bauweise verhinderte ein rasches Vordringen zu den Flammen. Schließlich konnte der Brand jedoch erfolgreich bekämpft werden. Es entstand ein enormer Sachschaden.