Die Preisfalle: So viel kostet uns unser Leben

Benzinpreise kratzen an 3-Euro-Marke

Ein weiterer Preistreiber findet sich an den Zapfsäulen der Republik. Wer tanken will, muss nicht erst seit dem Krieg tief in die Tasche greifen. Von 2010 bis 2021 stiegen die Preise von Diesel und Co. um 67,6 Prozent. Bis zur Ukraine-Invasion wohlgemerkt, denn in den vergangenen Tagen stiegen die Literpreise bei Benzin und Diesel in lichte Höhen.