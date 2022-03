Warum Österreich aufs Auto angewiesen ist

Landwirtschaft stark betroffen

Doch auch unsere Bauern sind von den steigenden Treibstoffkosten arg betroffen. Ein Ackerbaubetrieb braucht im Durchschnitt zwischen 10.000 und 15.000 Liter Diesel für die Lebensmittelproduktion. In der Landwirtschaft ist es Usus, dass vor Beginn der Saison die Treibstofftanks gefüllt werden - und das passiert in diesen Tagen. Ein Durchschnittsbetrieb zahlt also knapp 30.000 Euro, im Vorjahr waren noch 17.400 Euro. Und Dünge- sowie Futtermittel sind ebenfalls teurer geworden.