Russlands Raumfahrtbehörde warnt vor ISS-Absturz

Demnach erhielten die US-Raumfahrtagentur NASA, die kanadische CSA sowie die europäische ESA diesen Brief aus Russland, wie Rogosin auf Twitter schrieb. Am 30. März soll eine Sojus-Raumkapsel vom Außenposten der Menschheit zur Erde zurückkehren - mit dem US-Astronauten Mark Vande Hei sowie den Kosmonauten Anton Schkaplerow und Pjotr Dubrow. Der Deutsche Matthias Maurer bleibt an Bord der ISS.