Rotes Kreuz Salzburg: Infektionen nicht gemeldet?

„Ich habe mich im Dienst mit Corona angesteckt. Mir wurde dann gesagt, dass ich mich da selber drum kümmern soll“, berichtet einer der betroffenen Sanitäter der „Krone“ (Name der Redaktion bekannt). Er sei eigentlich davon ausgegangen, dass das Rote Kreuz sich um die Meldung kümmern würde, so der Sanitäter. Die Hilfsorganisation erfasst die Infektionsfälle in ihren Reihen nämlich seit Pandemiebeginn penibel.