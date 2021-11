Das Rote Kreuz hat mit Schmutzwäsche zu kämpfen

Nach der „Krone“-Berichterstattung über Rotkreuz-Sanitäter, die ihre gebrauchte Uniform zuhause waschen müssen, herrscht helle Aufregung in der Hilfsorganisation. Die Geschäftsleitung hat sich in einem Schreiben an alle Mitarbeiter damit gerechtfertigt, dass jeder, der möchte, seine Uniform in den Dienststellen waschen könnte – das sorgt organisationsintern für enorme Verstimmung.