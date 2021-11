Das Rote Kreuz hat Ärger mit dem Arbeitsinspektor

So stehen etwa für Männer und Frauen keine getrennten Umkleiden zur Verfügung. Außerdem steht jedem Sanitäter nur ein einziger Spind zur Verfügung, obwohl das Gesetz zwei fordert. Die Lebensretter sind also gezwungen, ihre Privatkleidung dort zu lagern, wo auch die kontaminierte Einsatzkleidung gelagert wird und sich neben dem anderen Geschlecht umzuziehen. Bedienstete mit befristetem Dienstvertrag erhalten außerdem gar keinen Platz in der Umkleide und sind daher gezwungen, mit ihrer getragenen Dienstkleidung den Heimweg anzutreten. In vielen Fällen auch mit dem Obus, den Rot-Kreuz-Mitarbeiter in Uniform gratis benützen dürfen.