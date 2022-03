Acht neue Feuerwehrmänner verstärken Löschtrupp

Freiwilliger Einsatz für die Mitmenschen hat in Niederösterreich einen hohen Stellenwert. Und unsere Freiwilligen Feuerwehren tragen das sogar sichtbar in ihrem Namen. In Eggern im Bezirk Gmünd braucht man sich vorläufig um die Zukunft der Floriani-Truppe keine Sorgen machen – acht neue Mitglieder wurden traten bei.