Drogenlenker wollte Polizist in NÖ überfahren

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. In Günselsdorf heftete sich eine Streife auf der B…17 an die Stoßstange des Fahrerflüchtigen. In Sollenau im Bezirk Wiener Neustadt konnte der Einsatzwagen den Pkw überholen und vorerst anhalten. „Ein Beamter ging zu dem Fahrzeug und forderte den Lenker auf, auszusteigen“, heißt es. Doch der Verdächtige machte keine Anstalten, dem Folge zu leisten. Im Gegenteil: Er gab Gas, fuhr mit dem Auto direkt auf den Polizisten los. Dieser rettete sich durch einen Sprung zu Seite.