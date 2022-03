Tim Cook geißelt neues „Sag nicht schwul“-Gesetz

Apple-Chef Tim Cook hat sich in die Diskussion um Floridas neues LGBTQ-Gesetz eingeschaltet. „Als stolzes Mitglied der LGBTQ+-Gemeinschaft bin ich zutiefst besorgt wegen Gesetzen, die in unserem Land in Kraft gesetzt werden, besonders denen, die auf unsere schutzbedürftige Jugend abzielen“, schrieb Cook auf Twitter in der Nacht auf Freitag.