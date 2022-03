Krone: Nachdem wir nun Corona vermeintlich überstanden haben und die Maßnahmen gelockert sind, wurde unser Alltag in Europa vom Krieg in der Ukraine erschüttert. Wie soll man damit umgehen?

Strolz: „Name it to tame it“ - also benenne die Angst, um sie zu zähmen. Über alles Belastende sollte man sprechen. Folglich ist der Kontakt zu anderen Menschen, Gleichgesinnten oder Familie wieder doppelt gefragt. Unser Gehirn bewegt sich dann auch sofort in Richtung Lösung, denn es möchte nicht auf Dauer Angst produzieren. Und eine wunderbare Emotion ist die Dankbarkeit, die wir in uns tragen. Die Dankbarkeit ist für mich das Zukunftsgefühl, das wir kultivieren müssen. Auch wenn vieles teurer wird, leben wir in Vorarlberg in Frieden und Sicherheit. Es ist radikal positiv, wenn man auf das schaut, was man hat. So wird die Dankbarkeit intensiviert. Und das ist der Gewinn. Nicht aus dem Krieg in der Ukraine, aber aus diesen Krisensituationen - man besinnt sich wieder. Zudem sollte man genau dosieren, wie stark man sich mit Schreckensmeldungen beschäftigt. Natürlich holt man sich Informationen aus verlässlichen Quellen, aber trotzdem darf das Schöne im Leben noch geschätzt werden. Viele gehen gegen Putin demonstrieren, machen den Mund auf und zeigen tiefe Solidarität. Krisen bringen auch das Gute im Menschen hervor.