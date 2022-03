In 27 Orten noch Duelle um Bürgermeister-Thron

Spannung in Kirchberg - nur eine Wahl in Osttirol

Im Bezirk Kitzbühel stehen drei Duelle an. Spannung verspricht jenes in Kirchberg mit BM Helmut Berger (SPÖ) gegen Herausforderer Peter Schweiger (ÖVP). Gewählt wird zudem auch in Fieberbrunn sowie in St. Ulrich am Pillersee. Im Bezirk Lienz kommt es nur zu einer einzigen Stichwahl. Und zwar in Ainet zwischen Alexander Steinbrugger und Berta Staller.