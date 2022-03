Trotz Rekord-Infektionen keine weiteren Maßnahmen

Während Wien auch weiterhin auf Maske und 2-G-Regel setzt, beendete der Rest Österreichs den Großteil der Maßnahmen. Wie sich dies auswirkt, zeigt sich nach den Rekorden am Mittwoch und Donnerstag mit jeweils fast 50.000 Neuinfektionen. Doch nicht nur österreichweit gibt es Rekorde zu verzeichnen: Auch Salzburg erreicht mit knapp 3500 Neuinfektionen und einer Inzidenz von 2900 am Donnerstag traurige Höhen. Anders aber als in der vierten Welle im Herbst 2021 bleiben die Spitalszahlen trotz der besorgniserregenden Infektionsrekorde aber auf stabilem Niveau. Und das, obwohl noch nie so viele Personen gleichzeitig erkrankt waren, wie in diesen Tagen. Am Donnerstag gab es in Salzburg 22.000 Positive.