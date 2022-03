Jüdisches Museum Hohenems appelliert an Regierung

Nun haben die einzelnen Staaten aber noch Spielraum, was etwa Menschen aus Drittstaaten angeht oder Staatenlose. Und genau in diesem Punkt befürchtet Loewy, dass die Regierung eine Einteilung in „gute und böse Flüchtlinge“ vornehmen könnte. Insbesondere den Innenminister nimmt er in die Pflicht. Der Grund für die Aufnahme von Flüchtlingen sei nicht die Hautfarbe oder Religion, sondern „weil sie vor einem Krieg flüchten“, sagt er.