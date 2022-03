Exklusive Neuvorstellung bei der Musi Parade!

Der Beginn der musikalischen Karriere des Weststeirers liegt in der Kindheit; als Fünfjähriger bekam er eine dreireihige Schul-Harmonika geschenkt. „Meine Eltern haben mich animiert, fleißig zu üben. Dafür bin ich ihnen dankbar. Denn andernfalls wäre das Instrument wohl einmal in der Ecke gelandet, als es nicht so gut lief“, so der Musiker.