Profi-Schlepper bei Kontrolle aufgeflogen

Während die Vier mündlich einen Asylantrag stellten, liefen bereits Nachforschungen zur Identität des Lenkers. Der erste Verdacht bestätigte sich prompt. Im kriminalpolizeilichen Datensystem ist der Name Osamah Z. im Nu aufgetaucht. Im Zuge eines Einsatzes am 5. Februar in Neuhofen an der Krems im Bezirk Linz-Land (OÖ) lag gegen ihn der Vorwurf der Schlepperei vor. Für den Täter klickten daraufhin die Handschellen. Er wurde in die Arrestzelle der Polizeiinspektion Oberpullendorf gebracht. Die Einvernahme der Syrer erfolgte in Schattendorf.