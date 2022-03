Erhöhte Waldbrandgefahr wegen trockener Böden

Trockenheit wird zum Thema

Dabei wäre gerade Regen für die Landwirtschaft so wichtig, doch in den nächsten Tagen ist kein Tropfen in Sicht. Da in den letzten Wochen nur sehr geringe Niederschlagsmengen fielen und auch der anhaltende Wind den Böden viel Feuchtigkeit entzogen hat, steigt die Gefahr von Wald- und Wiesenbränden. In Hartberg-Fürstenfeld wurde deshalb das Hantieren mit Feuer im Wald nun verboten.