Radfahrer (53) von Pkw in Klagenfurt erfasst

Am Donnerstag um 9.50 Uhr lenkte eine 39-jährige Frau aus Klagenfurt einen Pkw auf der Professor-Deutsch-Gasse in Richtung Durchlaßstraße. Bei der Kreuzung mit der Durchlaßstraße behinderte ihr ein Pkw die Sicht auf den ankommenden Verkehr, weshalb sie langsam in die Kreuzung einfuhr. Plötzlich kam von rechts ein Radfahrer auf dem Radweg und wollte die Radfahrüberfahrt überqueren.