Viertelfinale: Salzburg, KAC und Fehervar in Front

Red Bull Salzburg, Fehervar und Olimpija Ljubljana haben am Mittwoch ihre ersten Viertelfinal-Play-off-Spiele in der ICE Eishockey-Liga gewonnen und damit in der „best of seven“-Serie auf 1:0 gestellt. Die „Bullen“ setzten sich daheim gegen Znojmo mit 3:1 (2:0,0:0,1:1) durch, Fehervar schoss die Pustertal Wölfe mit 8:1 (5:0,1:0,2:1) vom Eis und Ljubljana feierte gegen den VSV einen 6:4-(2:1,3:1,1:2)-Auswärtserfolg. Der KAC rang die Vienna Capitals in der Overtime 2:1 nieder.