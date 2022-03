Anna Veith posiert im Bikini für Calzedonia.

Olympiasiegerin, dreifache Skiweltmeisterin, zweimal in Folge Weltcup-Gesamtsiegerin, dreifache „Sportlerin des Jahres“ in Österreich, Mutter und Ehefrau - Anna Veith hat in ihrem Leben schon viele Meilensteine gesetzt. Und mit diesem Jahr kommt ein weiteres spannendes Projekt hinzu: Die 32-Jährige ist das neue Gesicht von Calzedonia.