Frühling wird’s, in Kärnten sprießen Baustellen!

Die Baustellen-Saison auf der Südautobahn wurde bereits zwischen Villach-Faaker See und Warmbad eingeläutet. Hier wird an der Erneuerung der Fahrbahn gearbeitet. Der Verkehr wird deshalb zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt. Bis zum Sommer wird die Richtungsfahrbahn Italien erneuert, dann ist bis Ende November die Fahrtrichtung Wien an der Reihe.